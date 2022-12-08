باكو، 8 ديسمبر، (أذرتاج) جرى لقاء على حدة بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الألباني عيدي راما في باكو في 8 ديسمبر.

AZERTAG.AZ : لقاء على حدة بين الرئيس الاذربيجاني ورئيس الوزراء الألباني في باكو

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