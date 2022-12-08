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    أخبار رسمية


    لقاء على حدة بين الرئيس الاذربيجاني ورئيس الوزراء الألباني في باكو

    ٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١١:١٥‎]

    باكو، 8 ديسمبر، (أذرتاج)

    جرى لقاء على حدة بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الألباني عيدي راما في باكو في 8 ديسمبر.

    AZERTAG.AZ :لقاء على حدة بين الرئيس الاذربيجاني ورئيس الوزراء الألباني في باكو
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