لقاء على حدة بين الرئيس الاذربيجاني ورئيس الوزراء الألباني في باكو
AzerTAg.az
٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١١:١٥]
باكو، 8 ديسمبر، (أذرتاج)
جرى لقاء على حدة بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الألباني عيدي راما في باكو في 8 ديسمبر.
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