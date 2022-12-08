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    وزير الخارجية: الأقوال المغرضة التي تطلقها فرنسا تضر بالعلاقات

    ٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١١:٤٥‎]

    باكو، 8 ديسمبر (أذرتاج)

    إن الاقوال المغرضة التي يطلقها الجانب الفرنسي والقرارات الصادرة عن البرلمان الفرنسي تضر بالعلاقات الأذربيجانية الفرنسية ولا تقدم أي اسهام في عملية السلام.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في لقائه مع السفيرة الفرنسية الجديدة آن بوايون.

    في حديثه على عملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا، أحاط وزير الخارجية الجانبَ الفرنسي علما بأجندة السلام وكذلك الخطوات والمبادرات المقدمة من قبل أذربيجان لتقديم هذه العملية. وأشار الى الاستفزازات والتهديدات التي ترتكبها أرمينيا ضد أذربيجان.

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