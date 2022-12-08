وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفيرة الفرنسية في أذربيجان

باكو، 8 ديسمبر (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف مع السفيرة الفرنسية الجديدة آن بوايون في 7 ديسمبر.

أفادت أذرتاج ان الوزير بايراموف تلقى نسخة من أوراق اعتماد السفيرة الفرنسية متمنيا لها النجاحات في نشاطها الدبلوماسي.

نوقشت خلال اللقاء الوضع الحالي للعلاقات بين أذربيجان وفرنسا وآخر تطورات الأوضاع الإقليمية وتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا وأجندة السلام وغيرها من المسائل.

في حديثه على عملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا، أحاط وزير الخارجية الجانبَ الفرنسي علما بأجندة السلام وكذلك الخطوات والمبادرات المقدمة من قبل أذربيجان لتقديم هذه العملية. وأشار الى الاستفزازات والتهديدات التي ترتكبها أرمينيا ضد أذربيجان.

إن الاقوال المغرضة التي يطلقها الجانب الفرنسي والقرارات الصادرة عن البرلمان الفرنسي تضر بالعلاقات الأذربيجانية الفرنسية ولا تقدم أي اسهام في عملية السلام.

أعربت السفيرة عن شكرها للوزير على الاستقبال وقالت انها ستسعى الى تطوير العلاقات.