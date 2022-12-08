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    اجتماع الحوار العسكري رفيع المستوى بين أذربيجان وتركيا

    ٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٣:٤١]

    باكو، 8 ديسمبر، (أذرتاج)

    عقد الاجتماع الرابع عشر للحوار العسكري الرفيع المستوى بين أذربيجان وتركيا في مدينة أنقرة التركية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الوفد الأذربيجاني في البداية زار حديقة "حيدر علييف" في أنقرة.

    وضع إكليل من الزهور أمام نصب الزعيم الوطني حيدر علييف في الحديقة تخليدا لذكراه.

    وزار الوفد الاذربيجاني ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك ووضع إكليلا من الزهور أمام الضريح تخليدا لذكراه.

    كتب رئيس الوفد ورئيس جامعة الدفاع الوطني بوزارة الدفاع الجنرال حيدر بيرييف كلمات صادقة في "الكتاب التذكاري".

    رافق الوفدَ الأذربيجاني موظفو السفارة والملحق العسكري الاذربيجاني في تركيا.

    والتقى الجنرال حيدر بيرييف مع رئيس الأركان العامة التركي الجنرال ياشار جولر والرئيس الثاني لهيئة الأركان العامة الجنرال سلجوق بايراكتار أوغلو.

    كما تم تبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث آفاق تطوير التعاون بين البلدين في المجالات العسكرية والعسكرية - الفنية والتعليم العسكري وقضايا الأمن الإقليمي وغيرها.

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