حرس الحدود يضبط تهريب أكثر من 39 كغ من المخدرات الى أذربيجان عبر الحدود الجنوبية
AzerTAg.az
٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٣٣]
باكو، 8 ديسمبر (أذرتاج)
ضبط افراد حرس الحدود الأذربيجانية تهريب 39 كغ و785 غرام من المخدرات (39,490 غرام من الحشيش و500 حبة من ميثادون م – 40) الى أذربيجان، قرب قرية اوسطاهير لمحافظة يارديملي في الحدود مع إيران في الساعة 02:30 في 7 ديسمبر.
يجري التحقيق والتحريات بشأن الحادث.
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