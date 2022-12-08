باكو، 8 ديسمبر (أذرتاج) ضبط افراد حرس الحدود الأذربيجانية تهريب 39 كغ و785 غرام من المخدرات (39,490 غرام من الحشيش و500 حبة من ميثادون م – 40) الى أذربيجان، قرب قرية اوسطاهير لمحافظة يارديملي في الحدود مع إيران في الساعة 02:30 في 7 ديسمبر. يجري التحقيق والتحريات بشأن الحادث.

AZERTAG.AZ : حرس الحدود يضبط تهريب أكثر من 39 كغ من المخدرات الى أذربيجان عبر الحدود الجنوبية

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