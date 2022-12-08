  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    حرس الحدود يضبط تهريب أكثر من 39 كغ من المخدرات الى أذربيجان عبر الحدود الجنوبية

    ٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٣]

    باكو، 8 ديسمبر (أذرتاج)

    ضبط افراد حرس الحدود الأذربيجانية تهريب 39 كغ و785 غرام من المخدرات (39,490 غرام من الحشيش و500 حبة من ميثادون م – 40) الى أذربيجان، قرب قرية اوسطاهير لمحافظة يارديملي في الحدود مع إيران في الساعة 02:30 في 7 ديسمبر.

    يجري التحقيق والتحريات بشأن الحادث.

    AZERTAG.AZ :حرس الحدود يضبط تهريب أكثر من 39 كغ من المخدرات الى أذربيجان عبر الحدود الجنوبية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٠٨]
    تأسيس مقر ميداني بسبب النفوق الجماعي لحيوانات الفقمة في بحر الخزر
    ٠٧.١٢.٢٠٢٢ [١١:٣٢]
    وفد النيابة العامة الأذربيجانية شارك في اعمال اجتماع كبار الموظفين للأجهزة انفاذ قانون مكافحة الفساد في دول التعاون الإسلامي
    ٠٧.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٣٣]
    وزارة الداخلية: كشف ملابسات 64 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها
    ٠٥‎.١٢.٢٠٢٢ [١٨:٠٠]
    ناشط وطني: أكراد إيران يتم استيطانهم المكثف الى الحدود مع نخجوان
    حرس الحدود يضبط تهريب أكثر من 39 كغ من المخدرات الى أذربيجان عبر الحدود الجنوبية حرس الحدود يضبط تهريب أكثر من 39 كغ من المخدرات الى أذربيجان عبر الحدود الجنوبية حرس الحدود يضبط تهريب أكثر من 39 كغ من المخدرات الى أذربيجان عبر الحدود الجنوبية حرس الحدود يضبط تهريب أكثر من 39 كغ من المخدرات الى أذربيجان عبر الحدود الجنوبية