البرلمانان الأذربيجاني والتركماني يوقعان مذكرة تعاون

باكو، 8 ديسمبر، أذرتاج

التقت رئيسة البرلمان الأذربيجاني صاحبة غفاروفا التي تزور تركمانستان حاليا، مع رئيس مجلس الشعب في مجلس النواب التركماني قربانقولي بيردي محمدوف.

أفادت أذرتاج ان الاجتماع شهد تبادل وجهات النظر حول زيادة تطوير العلاقات بين برلماني البلدين.

واستمر الاجتماع بمشاركة الوفود.

وعقب الاجتماع، تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين البرلمانين الاذربيجاني والتركماني.

وقع الوثيقة رئيس البرلمان الأذربيجاني صاحبة غفاروفا ورئيس مجلس الشعب في مجلس الشيوخ بالبرلمان التركماني قربانقولي بيردي محمدوف. وتنص المذكرة على توسيع العلاقات بين المجلسين التشريعيين في البلدين.