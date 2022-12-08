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    الرئيس الأذربيجاني: تتعزز علاقاتنا مع ألبانيا وتنشأ فرص جديدة

    ٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٧]

    باكو، 8 ديسمبر، (أذرتاج)

    تتعزز علاقاتنا مع ألبانيا وتنشأ فرص جديدة.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في لقاء على حدة مع رئيس الوزراء الألباني عيدي راما في 8 ديسمبر.

    وشكر الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف عيدي راما على حسن الضيافة التي لاقاها خلال زيارته الى ألبانيا. واشاد الرئيس إلهام علييف بنتائج زيارته الرسمية بشكل إيجابي للغاية، مشيرا الى انه: "كما اتفقنا، سنواصل الحوار النشط. زيارتك هي لمتابعة التقدم المحرز في الأمور المتفق عليها. لقد أعطى كلا الطرفين جميع التوجيهات. تعمل وفودنا بنشاط".

    وصف الرئيس إلهام علييف افتتاح السفارة الاذربيجانية في تيرانا بانه مؤشر مهم على تعاوننا وقال: "من وجهة نظر، سوف يمنحنا هذا فرصة للتعرف عن كثب على الاحداث الجارية في ألبانيا. وفي الوقت نفسه، سيسمح لنا بأن نعمل بشكل مثمر جدا في أجندتنا الثنائية".

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني: تتعزز علاقاتنا مع ألبانيا وتنشأ فرص جديدة
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