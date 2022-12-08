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    رئيس الوزراء الألباني يختتم زيارته الى أذربيجان

    ٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٦]

    باكو، 8 ديسمبر، (اذرتاج)

    اختتم رئيس الوزراء الألباني عيدي راما زيارة عمل الى جمهورية اذربيجان في 8 ديسمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج انه اصطف حرس الشرف في أرض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلا البلدين تقديرا لمقدم رئيس الوزراء الالباني.

    وكان في وداعه نائب رئيس الوزراء علي أحمدوف ونائب وزير الخارجية فارض رضايف وكبار المسئولين الآخرين.

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