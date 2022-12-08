باكو، 8 ديسمبر (أذرتاج)

اعتقل افراد مركز مكافحة الإرهاب لدى جهاز امن الدولة الجورجي المواطن الجورجي تشيسكارا توخوساشفيلي المعروف بلقب "أمير عيسى" باتهام نشاطه الإرهابي.

افاد مراسل أذرتاج نقلا عن جهاز امن الدولة الجورجي ان افراد الامن وقفوه في ارض مطار تبيليسي الدولي.

يقال ان توخوساشفيلي غادر جورجيا عام 2015 لانضمامه الى تنظيم "الداعش" الإرهابي في منطقة الشرق الأوسط. كان له نفوذ كبير بين أعضاء التنظيم. شارك عن كثب في العمليات القتالية الإرهابية في سوريا والعراق. وأصبح قائدا في احدى وحدات التنظيم الإرهابي في منطقة النزاع خلال فترة معينة. كما يشار الى ان له علاقات وثيقة مع القادة البارزين الاخرين لتنظيم الداعش الإرهابي.

كما يقال ان شقيقه الأصغر سيزار توخوساشفيلي اعتقل في عملية الامن عام 2019 باتهام المشاركة في الإرهاب. هو سجين في جورجيا حاليا.

بدأ التحقيق القضائي بحق تشيسكارا توخوساشفيلي بموجب المادة رقم 328 للقانون الجنائي الجورجي (الانضمام الى التنظيم الإرهابي الاجنبي والمساعدة على النشاط الإرهابي). يتوقع معاقبته بالحبس ﻣﺪة من 10 الى 17 سنة.