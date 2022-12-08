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    الأستاذ الأذربيجاني يحصد الذهبية في بطولة الشطرنج الخاطف في إسبانيا

    ٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٣٦]

    باكو، 8 ديسمبر، أذرتاج

    حصد الأستاذ الأذربيجاني ايلتاج سفرلي الذهبية في بطولة الشطرنج الخاطف المنظمة في إسبانيا ضمن بطولة اسبانيا المفتوحة للشطرنج حيث احتل سفرلي المركز الأول برصيد 5ر7 نقاط في الجولات الـ9.

    يذكر أن الأستاذ سفرلي يواصل التنافس في بطولة "أ" القوية من المسابقة ويحتل حاليا المركز الثالث برصيد 6 نقاط بعد 8 جولات ويلتقي في الجولة الأخيرة باللاعب من سنغافورة تين جينقياو.

    AZERTAG.AZ :الأستاذ الأذربيجاني يحصد الذهبية في بطولة الشطرنج الخاطف في إسبانيا
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