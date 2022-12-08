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    سياسة


    السفير: قناة "فرانس 24" تحفز دعاية الانفصالية

    ٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٤٠]

    باكو، 8 ديسمبر، أذرتاج

    ادلت سفيرة أذربيجان في فرنسا ليلى عبد الله يفا بتصريح عن الحوار الذي اجرته قناة "فرانس 24" مع أرايك اروتونيان الذي يزعم بأنه رئيس الانفصاليين الأرمن في قراباغ بأذربيجان.

    وكتبت السفيرة في حسابها على تويتر أن قيام قناة فرانس 24 ببث حوار صحفي لممثل كيان غير قانوني وغير معترف به دوليا يحفز دعاية الانفصالية و في الوقت ذاته ينتهك هذا سيادة دولة أذربيجان وسلامة أراضيها ويضرّ بالمساعي السلمية بتصعيد حدة التوتر.

    AZERTAG.AZ :السفير: قناة "فرانس 24" تحفز دعاية الانفصالية
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