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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٩.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٠٧]

    باكو، 9 ديسمبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 9 ديسمبر كانون الأول اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.01

    أورو EUR 1 1.798

    دولار أسترالي AUD 1 1.1547

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.3259

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0993

    كرون دنماركي DKK 1 0.2417

    لاري جورجي GEL 1 0.6347

    روبي هندي INR 1 0.0207

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2182

    دولار كندا CAD 1 1.2509

    دينار الكويت KWD 1 5.5422

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3865

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0866

    جنيه مصري EGP 1 0.0691

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0878

    كرون النرويج NOK 1 0.1711

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3839

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.02

    روبل روسي RUB 1 0.0271

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.253

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2591

    ريال السعودية SAR 1 0.4521

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1674

    دولار تايوان TWD 1 0.0555

    ليرة تركيا TRY 1 0.0912

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0889

    كرون التشيك CZK 1 0.074

    يوان الصين CNY 1 0.2443

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0859

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4953

    كرون السويد SEK 1 0.1652

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8206

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1306

    ليرة لبنان LBP 100 0.1121

    ين اليابان JPY 100 1.2499

    بيسو تشيلي CLP 100 0.1967

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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