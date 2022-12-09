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    سياسة


    سانت بطرسبورغ تستضيف اجتماع القمة غير الرسمية لزعماء البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة

    ٠٩.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٠٩]

    باكو، 9 ديسمبر (أذرتاج)

    سيقام في سانت بطرسبورغ في نهاية ديسمبر اجتماع القمة غير الرسمية لقادة البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة.

    أفادت أذرتاج ان هذا أعلنه مساعد الرئيس الروسي في الشئون الدولية يوري اوشاكوف.

    AZERTAG.AZ :سانت بطرسبورغ تستضيف اجتماع القمة غير الرسمية لزعماء البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة
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