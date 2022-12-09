أذربيجان: تطعيم 300 جرعة من لقاح كورونا في 8 ديسمبر

باكو، 9 ديسمبر، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 300 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 8 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 83 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و38 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 150 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و29 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و924 ألف و934 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و393 ألف و547 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و874 ألف و613 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و392 ألف و630 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و264 الف و144 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.