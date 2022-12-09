رئيس إدارة شئون مسلمي القوقاز يلتقي مع رئيس إدارة شئون مسلمي روسيا في موسكو

باكو، 9 ديسمبر (أذرتاج)

اجتمع رئيس إدارة شئون مسلمي القوقاز شيخ الإسلام الله شكور باشازاده مع رئيس إدارة شئون مسلمي روسيا راويل عين الدين في موسكو.

أفادت أذرتاج ان اللقاء جرى في اطار المنتدى الإسلامي الدولي في موضوع "العدل والاعتدال – المبادئ السماوية للنظام العالمي".

يجب الذكر ان موسكو عاصمة الاتحاد الروسي تستضيف من 8 ديسمبر الى 9 من الشهر ذاته المؤتمر الدولي الـ18، المكرس لذكرى مرور 1100 سنة على اعتناق بلغار الفولغا الإسلام رسميا وذكرى مرور 1400 عاما على الهجرة النبوية.

يشارك في المؤتمر، الذي ينعقد في موضوع "العدل والاعتدال – المبادئ السماوية للنظام العالمي"، زعماء دين وعلماء وساسة من 30 بلدا منها أذربيجان وبيلاروس ومصر والهند واندونيسيا والعراق وايران وكازاخستان والامارات العربية المتحدة وباكستان والمملكة العربية السعودية وتركيا وأوزبكستان.

يشارك في المؤتمر الأمين العام للمنتدى الإسلامي الدولي، رئيس إدارة مسلمي الاتحاد الروسي، المفتي الشيخ راويل عين الدين.

تقام على هامش المنتدى الإسلامي المؤتمر العلمي الدولي الخامس "مطالعات غاسبرينسكي" في موضوع الحوار الديني عاملا ضروريا لتنمية التضامن بين الأديان والحضارات"، ومائدة مستديرة في موضوع "الاعتدال والعدل: تبرير التعددية الحضارية في سياق شرح سورة إبراهيم"، وعرض كتب ومشروعات لدار الطبع "مدينة" بمناسبة ذكرى مرور 15 سنة على تأسيسها.

سيفتح معرض "الروابط الإسلامية: نور الايمان منذ القرون" في متحف التاريخ المعاصر الروسي في 9 ديسمبر.

يزور المشاركون جامع موسكو لتأدية صلاة الجمعة فيه.

يعقد المنتدى برعاية المنظمة الاجتماعية الدولية "المنتدى الإسلامي الدولي" والإدارة الدينية لمسلمي روسيا وإدارة الشئون الدينية التركية ومنظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية لإيران والمجلس العالمي للمجتمعات الإسلامية.