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    الرئيس إلهام علييف يتفقد المعدات للأغراض الخاصة وسيارات الإسعاف الجديدة

    ٠٩.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٥‎٨]

    باكو، 9 ديسمبر (أذرتاج)

    تفقد الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 9 ديسمبر المعدات للأغراض الخاصة، التي اشترتها وزارة الطوارئ لاستخدامها في الأراضي المحررة من الاحتلال، وسيارات الإسعاف التي اشترتها وكالة الدولة للتأمين الطبي الالزامي.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتفقد المعدات للأغراض الخاصة وسيارات الإسعاف الجديدة
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