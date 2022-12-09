باكو، 9 ديسمبر (أذرتاج) تفقد الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 9 ديسمبر المعدات للأغراض الخاصة، التي اشترتها وزارة الطوارئ لاستخدامها في الأراضي المحررة من الاحتلال، وسيارات الإسعاف التي اشترتها وكالة الدولة للتأمين الطبي الالزامي.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتفقد المعدات للأغراض الخاصة وسيارات الإسعاف الجديدة

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