الرئيس إلهام علييف يتفقد المعدات للأغراض الخاصة وسيارات الإسعاف الجديدة
AzerTAg.az
٠٩.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٥٨]
باكو، 9 ديسمبر (أذرتاج)
تفقد الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 9 ديسمبر المعدات للأغراض الخاصة، التي اشترتها وزارة الطوارئ لاستخدامها في الأراضي المحررة من الاحتلال، وسيارات الإسعاف التي اشترتها وكالة الدولة للتأمين الطبي الالزامي.
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