صادرات النفط الأذربيجانية إلى الاتحاد الأوروبي قد تنخفض بقيمة 2.5 مليار دولار

باكو، 9 ديسمبر، (أذرتاج)

سيؤدي التحول نحو الاقتصاد العالمي المنخفض الكربون وصفر الكربون إلى تقليل الطلب الطويل الأجل على النفط الأذربيجاني.

أفادت وكالة أذرتاج أنه إذا استمر صفر الكربون في دول الاتحاد الأوروبي، فقد تنخفض صادرات النفط الأذربيجاني إلى الاتحاد الأوروبي بمقدار 2.5 مليار دولار أمريكي حتى عام 2035.