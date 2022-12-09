رئيسة مندوبية البنك الدولي: يجب إعارة اهتمام خاص لتنمية القطاع الخاص في أذربيجان

باكو، 8 ديسمبر، أذرتاج

قالت رئيسة مندوبية البنك الدولي في أذربيجان سارة مايكل إن اقتصاد أذربيجان فيه تطور ناشط بعد الاستقلال حيث أن الناتج المحلي الإجمالي ازداد بينما انخفض بشكل حاد معدل الفقر و يعير البلد اهتماما خاصا في السنوات الأخيرة لتنمية القطاع غير النفطي أيضا الى جانب استخراج النفط والغاز.

وأبلغت مايكل أن التوصل الى اهداف التنمية الاقتصادي يقتضي بإعارة اهتمام خاص لتنمية القطاع الخاص في أذربيجان.

وأضافت أن اقتصاد البلد سوف يتطور بسرعة أكثر بالأخذ بعين الاعتبار أهداف البلد الخمسة الرئيسية.