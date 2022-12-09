وزير الخارجية يطلع كارين دونفريد على النشاطات غير القانونية في طريق لاتشين قوات حفظ السلام الروسية تراقب مؤقتا هذا الطريق

باكو، 9 ديسمبر (أذرتاج)

جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي في الشئون الأوروبية والاورواسية.

أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الطرفين ناقشا خلال المكالمة الهاتفية الوضع الحالي في عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا وآفاقها، كذلك الجوانب المختلفة لأجندة التعاون بين أذربيجان والولايات المتحدة الامريكية.

قدم الوزير بايراموف معلومات عن آخر التطورات في المحادثات الجارية حول معاهدة سلام، المساعي لفتح طرف المواصلات وترسيم الحدود. مع هذا، اشير في الحديث الى النشاطات غير القانونية الأخيرة في طريق لاتشين.

أكدت كارين دونفريد دعم الولايات المتحدة الامريكية لمساعي ضمان الاستقرار في المنطقة، مشيرة الى ضرورة المضي قدما في عملية السلام، بناء على الاتفاقات التي تم التوصل اليها بين القادة والوزراء.