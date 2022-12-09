قرية قارامحمدلي لمحافظة فضولي (صور)

باكو، 9 ديسمبر (أذرتاج)

تقع قرية قارامحمدلي لمحافظة فضولي في ضفة نهر كوندالانتشاي، في المنطقة الجبلية. كان سكانها يشتغلون أساسا بالزراعة وتربية المواشي.

احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. دمر الوحشيون الأرمن القرية بالكامل في أيام الاحتلال.

تم تحرير القرية في 9 نوفمبر عام 2020 من قبل الجيش الاذربيجاني الباسل في الحرب الوطنية.

تقدم أذرتاج صورا من القرية.