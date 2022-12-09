رئيس الوزراء: أذربيجان تواجه ضغوط التضخم المالي

باكو، 9 ديسمبر، أذرتاج

قال رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف في كلمة ألقاها في مناقشات ميزانية الدولة لعام 2023م بالمجلس الوطني في 9 ديسمبر إن التضخم المالي العالمي يظهر تأثيره. تواجه أذربيجان هي الأخرى ضغوط التضخم المالي الذي ينعكس في ارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 60 في المائة في الغالب.

استلفت رئيس الوزراء إلى أن البلد يشهد ارتفاع أسعار الأدوية أيضا وهذا يظهر نفسه في أسعار 277 دواء تستورد من روسيا وأوكرانيا.