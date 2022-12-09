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    القوات المسلحة الارمينية تطلق النار على حرس الحدود في زنكيلان

    ٠٩.١٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٠]

    باكو، 9 ديسمبر، (أذرتاج)

    اطلقت وحدات القوات المسلحة الارمينية من مواقعها في قريتي نركين-آند وتساو لمحافظة قافان النيران باستخدام الأسلحة النارية الكبيرة العيار دون انقطاع على مواقع حرس الحدود الأذربيجاني في قريتي كولوقيشلاق ورازده ره لمحافظة زنكيلان من الساعة 21:00 في 8 ديسمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لحرس الحدود ان وحدات الجيش الاذربيجاني ردت على الجانب الأرميني لإسكات نقاط النيران. وظروف العملية تحت سيطرة وحدات جيش أذربيجان.

    يصف حرس الحدود الاذربيجاني هذا الحدث بالاستفزاز الآخر من قبل الجانب الأرميني.

    AZERTAG.AZ :القوات المسلحة الارمينية تطلق النار على حرس الحدود في زنكيلان
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