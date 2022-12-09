جيهون بايراموف: أرمينيا مارست سياسة ممنهجة لمحو تراثنا الثقافي

باكو، 9 ديسمبر (أذرتاج)

في لقائه مع رئيس اللجنة الوطنية التركية لدى اليونسكو اوجال اوغوز والوفد المرافق له، أشار وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف الى ضرورة الدعم المشترك في مسائل ترشيح التراث العام للعالم التركي معا الى القوائم ذات الصلة لليونسكو.

تحدث الوزير عن انتهاج أرمينيا سياسة ممنهجة في محو ونهب و اختلاس التراث الثقافي لأذربيجان خلال احتلال ارميني دام حوالي 30 سنة. كذلك تحدث عن الاضرار التي خلفها هذا الاحتلال للثروات الثقافية الأذربيجانية وتضليل وتشويه الطابع الثقافي التاريخي للتراث الثقافي الاذربيجاني. كذلك تناول مخاطر الألغام في أراضي أذربيجان وعواقبها الإنسانية الخطيرة.

قدم الوزير جيهون بايراموف معلومات عن الاعمال التي تنفذها أذربيجان في مجال إزالة العواقب الوخيمة للاحتلال الأرميني مشيرا الى استمرار تنفيذ اعمال صون وترميم كل المعالم الثقافية والدينية دون استثناء انتماءاتها.

أضاف الوزير ان أذربيجان أخطرت اليونسكو مرارا عن الانتهاكات السافرة والأنشطة غير القانونية التي ارتكبتها أرمينيا وطرحت مسألة ضرورة إرسال بعثة فنية الى الأراضي التي كانت تحت الاحتلال الأرميني.