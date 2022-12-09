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    الرئيس: إعادة إعمار أراضينا المحررة تضع مهاما عاجلة امام المعماريين أيضا

    ٠٩.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٥‎٥‎]

    باكو، 9 ديسمبر، (أذرتاج)

    بعد الانتصار الباهر في 44 يوما، فإن أسمى أهدافنا الحالية هي البناء السريع لجميع البنية التحتية اللازمة في اراضينا المحررة وإنعاش الحياة وإعادة بناء مدننا وقرانا المدمرة وعودة آثارنا الثقافية إلى مظهرها السابق تضع مهاما عاجلة أمام الفن المعماري الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في خطابه الموجه الى مشاركي المؤتمر العشرين للمعماريين الأذربيجانيين.

    وأعرب رئيس الدولة عن اعتقاده بأن القرارات المهمة التي سيتم اتخاذها في المؤتمر ستسهم في التطوير المستقبلي للمجال المعماري في الدولة من خلال مناقشة مستفيضة وتبادل مفصل للأفكار حول قضايا الساعة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس: إعادة إعمار أراضينا المحررة تضع مهاما عاجلة امام المعماريين أيضا
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