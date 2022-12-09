أذربيجان: 58 إصابة بكورونا في 9 ديسمبر

باكو، 9 ديسمبر، (اذرتاج)

سجلت إصابة 58 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 45 مصابا بالفيروس خلال 9 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 824 ألف و749 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 814 ألف و444 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و984 مريض منهم ويستمر علاج 321 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1348 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و391 ألف و267 فحص طبي.