أذربيجان: تطعيم 300 جرعة من لقاح كورونا في 9 ديسمبر

باكو، 9 ديسمبر، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 300 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 9 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 113 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و26 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 132 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و29 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و925 ألف و234 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و393 ألف و660 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و874 ألف و639 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و392 ألف و762 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و264 الف و173 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.