توقيف مواطن هندي منتهك الحدود الأذربيجانية للدخول الى جورجيا
AzerTAg.az
٠٩.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٢٢]
باكو، 9 ديسمبر (أذرتاج)
قام جهاز الهجرة الاذربيجاني بتوقيف بوناغانتي إيابا ريدي من مواليد عام 1998، الهندي الجنسية الذي حاول الدخول الى جورجيا خارقا الحدود الأذربيجانية الجورجية في الساعة 01:45 في 9 ديسمبر.
أفادت أذرتاج، تبين ان الشخص الموقوف أراد الهجرة الى احد البلدان الأوروبية من جورجيا.
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