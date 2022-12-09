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    توقيف مواطن هندي منتهك الحدود الأذربيجانية للدخول الى جورجيا

    ٠٩.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٢٢]

    باكو، 9 ديسمبر (أذرتاج)

    قام جهاز الهجرة الاذربيجاني بتوقيف بوناغانتي إيابا ريدي من مواليد عام 1998، الهندي الجنسية الذي حاول الدخول الى جورجيا خارقا الحدود الأذربيجانية الجورجية في الساعة 01:45 في 9 ديسمبر.

    أفادت أذرتاج، تبين ان الشخص الموقوف أراد الهجرة الى احد البلدان الأوروبية من جورجيا.

    AZERTAG.AZ :توقيف مواطن هندي منتهك الحدود الأذربيجانية للدخول الى جورجيا
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