توقيف مواطن هندي منتهك الحدود الأذربيجانية للدخول الى جورجيا

باكو، 9 ديسمبر (أذرتاج)

قام جهاز الهجرة الاذربيجاني بتوقيف بوناغانتي إيابا ريدي من مواليد عام 1998، الهندي الجنسية الذي حاول الدخول الى جورجيا خارقا الحدود الأذربيجانية الجورجية في الساعة 01:45 في 9 ديسمبر.

أفادت أذرتاج، تبين ان الشخص الموقوف أراد الهجرة الى احد البلدان الأوروبية من جورجيا.