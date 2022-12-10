وزير الخارجية يطلع السفير البريطاني على تهديدات الألغام في المنطقة

باكو، 10 ديسمبر (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف مع السفير البريطاني فيرغوس اولد في 9 ديسمبر.

أفادت أذرتاج ان الطرفين أعربا في اللقاء عن ارتياحهما للتعاون القائم بين أذربيجان والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا على الصعيدين الثنائي والمتعدد الجوانب، ناقشا مسائل التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والنقل والترانزيت والتعليم وغيرها.

تم التأكيد ان الإنجازات الاقتصادية بين البلدين مهمة للغاية مع الإشارة الى ان بريطانيا العظمى أكبر مستثمر مباشر في أذربيجان.

اطلع الوزير الجانبَ المقابل على عملية تطبيع العلاقات الأذربيجانية الارمينية، كذلك اعمال إعادة البناء والإعمار في الأراضي المحررة من الاحتلال. ولفت الى مخاطر الألغام في المنطقة وحقيقة عدم تنفيذ البيانات الثلاثية والاتفاقات من قبل أرمينيا.

من جانبه أعرب السفير فيرغوس اولد عن ارتياحه للتعاون الوثيق والشراكة المستمرة من الاستقلال بين البلدين. وقال ان التعاون بين البلدين مستمر بنجاح، مشيرا الى وجود آفاق رحبة للتعاون في مجالات الطاقة البديلة والطاقة والتعليم والتكنولوجيا العالية ووغيرها. قيل ان أذربيجان تساهم بشكل مهم في امن الطاقة الأوروبي. أضاف السفير ان الجانب البريطاني سيواصل المساعي لإزالة مخاطر الألغام الارضية المزروعة والدعم لاذربيجان في مجال تطهير الاراضي من الألغام.

كما اجرى الطرفان تبادل وجهات النظر حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.