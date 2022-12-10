انتهاء الحوار العسكري الرفيع المستوى بين أذربيجان وتركيا

باكو، 10 ديسمبر (أذرتاج)

انتهت الجولة الـ14 للحوار العسكري الرفيع المستوى بين أذربيجان وتركيا في مدينة انقرة، تحت إشراف رئيس جامعة الدفاع الوطنية الأذربيجانية الجنرال حيدر بيريف والرئيس الثاني لهيئة الأركان العامة التركية اللواء سلجوق بايراكتار اوغلو.

أفادت أذرتاج ان الطرفين استعرضا في الاجتماع الوضع الحالي للتعاون بين أذربيجان وتركيا في المجالات العسكرية والفنية العسكرية والطب العسكري والتعليم وغيرها، وآفاق تطويره، وناقشا اتجاهات النشاط الرئيسي.

بعد توقيع بروتوكول ختامي، زار الوفد الاذربيجاني مؤسسة التعليم العسكري التابعة للقوات المسلحة التركية.