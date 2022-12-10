ممثلو السلك الدبلوماسي في تركيا يزورون زنكيلان

أنقرة، 10 ديسمبر، (أذرتاج)

بدأت اليوم زيارة اعضاء السلك الدبلوماسي في تركيا والمعتمدين في أذربيجان، بما فيهم سفراء الدول الأجنبية والملحقون العسكريون وممثلو المنظمات الدولية وموظفو بعض الهيئات الحكومية في البلد الشقيق إلى محافظتي زنكيلان وقوبادلي الاذربيجانيتين.

أفادت وكالة أذرتاج أن الدبلوماسيين الأجانب غادروا إلى زنكيلان من مطار ايسينبوجا الدولي في مدينة أنقرة.

سيتم استقبال الدبلوماسيين في مطار زانكيلان الدولي وتوجههم الى قوبادلي.

في إطار الزيارة التي تستغرق يوما واحدا، سيتم إطلاع الضيوف الأجانب على العواقب المريرة لسياسة العدوان التي تمارسها أرمينيا ضد أذربيجان والجرائم الإنسانية التي ارتكبها المخربون الأرمن ضد شعبنا وبلدنا والحقائق حول الانتصار المجيد في الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما وأعمال البناء وإعادة الاعمار الأساسية التي تم تنفيذها في الأراضي المحررة من وطأة الاحتلال الأرمني.

يذكر إلى أن أعضاء السلك الدبلوماسي في تركيا والمعتمدين في أذربيجان و سفراء الدول الأجنبية وممثلو الملحقين العسكريين والمنظمات الدولية قد زاروا منطقة قره باغ وبما في ذلك، فضولي وشوشا للمرة الأولى في 26 أغسطس من العام الجاري.

شارك الدبلوماسيون الأجانب ضمن الزيارة السابقة في مؤتمر شوشا حول أعمال وخطط الترميم وإعادة البناء وعمليات إزالة الألغام في الأراضي المحررة من الاحتلال، في الفترة ما بعد الصراع واستخدام إمكانات التنمية الحضرية وفرص التعاون الدولي العام.