البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 10 ديسمبر، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 10 ديسمبر كانون الأول اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.01

أورو EUR 1 1.798

دولار أسترالي AUD 1 1.1547

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.3259

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0993

كرون دنماركي DKK 1 0.2417

لاري جورجي GEL 1 0.6347

روبي هندي INR 1 0.0207

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2182

دولار كندا CAD 1 1.2509

دينار الكويت KWD 1 5.5422

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3865

بيسو المكسيك MXN 1 0.0866

جنيه مصري EGP 1 0.0691

لاي مولدوفا MDL 1 0.0878

كرون النرويج NOK 1 0.1711

زلوتي بولندا PLN 1 0.3839

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.02

روبل روسي RUB 1 0.0271

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.253

دولار سنغافورة SGD 1 1.2591

ريال السعودية SAR 1 0.4521

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1674

دولار تايوان TWD 1 0.0555

ليرة تركيا TRY 1 0.0912

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0889

كرون التشيك CZK 1 0.074

يوان الصين CNY 1 0.2443

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0859

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4953

كرون السويد SEK 1 0.1652

فرنك سويسرا CHF 1 1.8206

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1306

ليرة لبنان LBP 100 0.1121

ين اليابان JPY 100 1.2499

بيسو تشيلي CLP 100 0.1967

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109

ريال إيران IRR 100 0.004