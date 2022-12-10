البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 10 ديسمبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 10 ديسمبر كانون الأول اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.01
أورو EUR 1 1.798
دولار أسترالي AUD 1 1.1547
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.3259
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0993
كرون دنماركي DKK 1 0.2417
لاري جورجي GEL 1 0.6347
روبي هندي INR 1 0.0207
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2182
دولار كندا CAD 1 1.2509
دينار الكويت KWD 1 5.5422
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3865
بيسو المكسيك MXN 1 0.0866
جنيه مصري EGP 1 0.0691
لاي مولدوفا MDL 1 0.0878
كرون النرويج NOK 1 0.1711
زلوتي بولندا PLN 1 0.3839
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.02
روبل روسي RUB 1 0.0271
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.253
دولار سنغافورة SGD 1 1.2591
ريال السعودية SAR 1 0.4521
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1674
دولار تايوان TWD 1 0.0555
ليرة تركيا TRY 1 0.0912
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0889
كرون التشيك CZK 1 0.074
يوان الصين CNY 1 0.2443
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0859
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4953
كرون السويد SEK 1 0.1652
فرنك سويسرا CHF 1 1.8206
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1306
ليرة لبنان LBP 100 0.1121
ين اليابان JPY 100 1.2499
بيسو تشيلي CLP 100 0.1967
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0151
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109
ريال إيران IRR 100 0.004
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