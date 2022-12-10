السفير: أذربيجان شريك اقتصادي مهم لألمانيا

باكو، 10 ديسمبر (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 9 ديسمبر مع السفير الألماني رالف هورليمان.

أفادت أذرتاج ان بايراموف هنأ السفير بمناسبة تعيينه لهذا المنصب متمنيا له نجاحات في نشاطه الدبلوماسي في مجال تطوير العلاقات بين المانيا وأذربيجان. لفت الوزير الى أهمية تطوير العلاقات الثنائية مع المانيا. واستذكر بكل امتنان لقاءاته مع نظيرته الألمانية آنالينا بيربوك اثناء زيارته الى ألمانيا.

اجري خلال اللقاء تبادل الآراء حول الوضع الإقليمي ومسائل امن الطاقة. نوقشت الاعمال التي تنفذها أذربيجان في امن الطاقة وتصدير موارد الطاقة الى أوروبا وتطوير موارد الطاقة البديلة.

قدمت خلال اللقاء معلومات عن الوضع الإقليمي الناشئ بعد الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما ومساعي بناء السلام واعمال إعادة البناء في الأراضي المحررة من الاحتلال وكذلك مشاريع الطاقة الخضراء فيها.

هنأ السفير هورليمان الجانب الاذربيجاني بمناسبة ذكرى مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية مؤكدا ان أذربيجان شريك اقتصادي مهم لألمانيا في جنوب القوقاز.

استعرض الجانبان العلاقات التاريخية بين البلدين. أشار السفير الى ضرورة المزيد من توسيع التعاون بين البلدين في الطاقة والمجالات الأخرى.

ثم نوقشت في اللقاء مسائل التعاون الإنساني والثقافي بين أذربيجان وألمانيا وكذلك القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.