أذربيجان ترسل إلى أوكرانيا مساعدة إنسانية مكونة من أجهزة توليد الطاقة

باكو، 10 ديسمبر، أذرتاج

استجابة على طلب أوكرانيا، أرسلت أذربيجان مساعدات إنسانية مكونة من أجهزة توليد الطاقة الرئيسية إليها من اجل استئناف تزويد الأراضي المتضررة بالطاقة الكهربائية.

أفادت أذرتاج ان القافلة المؤلفة من 4 شاحنات توجهت اليوم إلى أوكرانيا لتوصيل الدفعة الأولى بزنة 2ر52 طنا من أجزاء وأقسام 45 محولة طاقة و50 مولدة طاقة قدمتها شركة "اذر إنيرجي" لإنتاج الطاقة الكهربائية. شارك في حفل التوديع ممثلو الشركة وسفير أوكرانيا في باكو.

ويخطط إرسال الدفعة الثانية من قافلة الشاحنات في الأيام القريبة لاستكمال نقل المساعدات الإنسانية البالغة كلفتها الاجمالية 422ر1 مليون مانات.

يذكر أن كلفة المساعدات الإنسانية الاجمالية التي أرسلتها أذربيجان إلى أوكرانيا بسبب الأزمة تبلغ 30 مليون مانات وذلك فضلا عن الخدمات ذات ذات الطابع الإنساني قُدمت إلى شعب أوكرانيا من جانب المؤسسات الاذربيجانية المختلفة خلال الستة اشهر الأخيرة ومنها استضافة اذربيجان لحوالي 90 طفلا أوكرانيا من المتضررين في الحرب والايتام او الفاقدين لأفراد عائلاتهم، بغية إعادة التأهيل الطبي والاجتماعي النفساني، وكذلك إعادة بناء المدرسة المتوسطة رقم 12 باسم ظريفة علييفا التي دمرت جراء العمليات الحربية الجارية في مدينة إربين وسائر التدابير ذات المساعدة الإنسانية.