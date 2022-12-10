أذربيجان تبدأ اليوم المراقبة لمكافحة تهريب المناجم في الأراضي التي تنتشر فيها مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية
AzerTAg.az
١٠.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٠٣]
باكو، 10 ديسمبر (أذرتاج)
كنتيجة للمناقشات التي أجريت مع قيادة قوات حفظ السلام الروسية في 3 و7 ديسمبر، يبدأ اليوم خبراء وزارة الاقتصاد ووزارة البيئة والثروات الطبيعية الأذربيجانية وجهاز الممتلكات التابع لوزارة الاقتصاد الأذربيجانية وجمعية "أذرغولد" الأذربيجانية لإنتاج الذهب، المتابعة والمراقبة الأولية في الأراضي الأذربيجانية التي تنتشر فيها قوات حفظ السلام الروسي مؤقتا، ذلك لمكافحة تهريب المناجم وعواقبه البيئة والأخرى.
أفادت أذرتاج ان الخبراء سيتفقدون ميدانيا مناجم الفلز، لاسيما منجمي قيزيلبولاق للذهب ودميرلي للنحاس و الموليبدنوم ، وسيقومون بالمتابعة المتنوعة وجرد الممتلكات وتقييم المخاطر والاضرار المحتملة على الموارد المائية الأرضية والجوفية.
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