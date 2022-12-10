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    سياسة


    أذربيجان والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقيات جديدة

    ١٠.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٣٥‎]

    باكو، 10 ديسمبر (أذرتاج)

    يسعى الاتحاد الأوروبي وأذربيجان الى تبليغ نفس القيم. الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي منظمتان متكاملتان. تواصل أذربيجان والاتحاد الأوروبي المحادثات حول توقيع الاتفاقيات الجديدة.

    أفادت اذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي في أذربيجان، السفير بيتر ميخالكو في حدث في جامعة "أدا"، مكرس لذكرى مرور 20 عاما على إقامة التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان.

    أضاف ان الاتحاد الأوروبي يساهم في الوثائق الموقعة بين المجلس الأوروبي وواذربيجان. وزاد : "نتعاون في مكافحة الفساد والاتجار بالبشر".

    AZERTAG.AZ :أذربيجان والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقيات جديدة
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