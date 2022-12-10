قرية يانشاق لمحافظة كالبجار المحررة من الاحتلال (صور)

باكو، 10 ديسمبر (أذرتاج)

تقع قرية يانشاق لمحافظة كالبجار في سفح سلسلة جبال موروفداغ.

احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. دمر الوحشيون الأرمن القرية بالكامل في أيام الاحتلال.

تم تحرير القرية في 25 نوفمبر مع استرداد محافظة كالجار بناء على البيان الثلاثي الموقع من قبل الرئيس الاذربيجاني والرئيس الروسي ورئيس الوزراء الأرميني في 10 نوفمبر عام 1010 بعد الانتصار المجيد للجيش الاذربيجاني في الحرب القراباغية الثانية.

تقدم أذرتاج صورا من القرية.