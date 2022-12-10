  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    قرية يانشاق لمحافظة كالبجار المحررة من الاحتلال (صور)

    ١٠.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]

    باكو، 10 ديسمبر (أذرتاج)

    تقع قرية يانشاق لمحافظة كالبجار في سفح سلسلة جبال موروفداغ.

    احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. دمر الوحشيون الأرمن القرية بالكامل في أيام الاحتلال.

    تم تحرير القرية في 25 نوفمبر مع استرداد محافظة كالجار بناء على البيان الثلاثي الموقع من قبل الرئيس الاذربيجاني والرئيس الروسي ورئيس الوزراء الأرميني في 10 نوفمبر عام 1010 بعد الانتصار المجيد للجيش الاذربيجاني في الحرب القراباغية الثانية.

    تقدم أذرتاج صورا من القرية.

    AZERTAG.AZ :قرية يانشاق لمحافظة كالبجار المحررة من الاحتلال (صور)
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]
    قرية قارامحمدلي لمحافظة فضولي (صور)
    ٠٧.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]
    قرية ساريحاجيلي لمحافظة اغدام (صور)
    ٠٦.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٠٦]
    مناظر الشتاء في القرى الجبلية في توفوز غربي أذربيجان (صور)
    ٠٦.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]
    قرية مالاتكيشين لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور)
    قرية يانشاق لمحافظة كالبجار المحررة من الاحتلال (صور) قرية يانشاق لمحافظة كالبجار المحررة من الاحتلال (صور) قرية يانشاق لمحافظة كالبجار المحررة من الاحتلال (صور) قرية يانشاق لمحافظة كالبجار المحررة من الاحتلال (صور) قرية يانشاق لمحافظة كالبجار المحررة من الاحتلال (صور) قرية يانشاق لمحافظة كالبجار المحررة من الاحتلال (صور) قرية يانشاق لمحافظة كالبجار المحررة من الاحتلال (صور) قرية يانشاق لمحافظة كالبجار المحررة من الاحتلال (صور) قرية يانشاق لمحافظة كالبجار المحررة من الاحتلال (صور) قرية يانشاق لمحافظة كالبجار المحررة من الاحتلال (صور) قرية يانشاق لمحافظة كالبجار المحررة من الاحتلال (صور) قرية يانشاق لمحافظة كالبجار المحررة من الاحتلال (صور) قرية يانشاق لمحافظة كالبجار المحررة من الاحتلال (صور) قرية يانشاق لمحافظة كالبجار المحررة من الاحتلال (صور) قرية يانشاق لمحافظة كالبجار المحررة من الاحتلال (صور) قرية يانشاق لمحافظة كالبجار المحررة من الاحتلال (صور) قرية يانشاق لمحافظة كالبجار المحررة من الاحتلال (صور)