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    ثقافة


    شوشا تتسلم من بورصا رمز "العاصمة الثقافية التركية"

    ١٠.١٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٨]

    باكو، 10 ديسمبر (أذرتاج)

    تسلمت مدينة شوشا الأذربيجانية من مدينة بورصا بتركيا رمز "العاصمة الثقافية التركية" في حفل رسمي مهيب شهد اختتام "بورصا - عام العاصمة الثقافية لعام 2022" لمنظمة تركصوي في 9 ديسمبر.

    أفادت أذرتاج ان المبعوث الخاص للرئيس الاذربيجاني في محافظة شوشا آيدين كريموف تسلم الرمزَ من علينور آكتاش رئيس بلدية مدينة بورصا.

    AZERTAG.AZ :شوشا تتسلم من بورصا رمز "العاصمة الثقافية التركية"
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    شوشا تتسلم من بورصا رمز "العاصمة الثقافية التركية" شوشا تتسلم من بورصا رمز "العاصمة الثقافية التركية"