شوشا تتسلم من بورصا رمز "العاصمة الثقافية التركية"
AzerTAg.az
١٠.١٢.٢٠٢٢ [١٥:٣٨]
باكو، 10 ديسمبر (أذرتاج)
تسلمت مدينة شوشا الأذربيجانية من مدينة بورصا بتركيا رمز "العاصمة الثقافية التركية" في حفل رسمي مهيب شهد اختتام "بورصا - عام العاصمة الثقافية لعام 2022" لمنظمة تركصوي في 9 ديسمبر.
أفادت أذرتاج ان المبعوث الخاص للرئيس الاذربيجاني في محافظة شوشا آيدين كريموف تسلم الرمزَ من علينور آكتاش رئيس بلدية مدينة بورصا.
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