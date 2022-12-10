باكو، 10 ديسمبر (أذرتاج) تسلمت مدينة شوشا الأذربيجانية من مدينة بورصا بتركيا رمز "العاصمة الثقافية التركية" في حفل رسمي مهيب شهد اختتام "بورصا - عام العاصمة الثقافية لعام 2022" لمنظمة تركصوي في 9 ديسمبر. أفادت أذرتاج ان المبعوث الخاص للرئيس الاذربيجاني في محافظة شوشا آيدين كريموف تسلم الرمزَ من علينور آكتاش رئيس بلدية مدينة بورصا.

AZERTAG.AZ : شوشا تتسلم من بورصا رمز "العاصمة الثقافية التركية"

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