كازاخستان استضافت الاجتماع الـ75 لرؤساء هيئات جمارك دول رابطة الدول المستقلة

باكو، 10 ديسمبر، أذرتاج

استضافت مدينة أكطاو في كازاخستان الاجتماع الـ75 لمجلس رؤساء هيئات جمارك دول رابطة الدول المستقلة.

وشاركت في الاجتماع هيئة جمارك أذربيجان بوفد رأسه جانب النائب الأول لرئيس الهيئة القائم بالاعمال شاهن باقروف.

خلال المناقشات المتعلقة بنظام تبادل المعلومات تجاه البضائع التي تخضع لعقوبة انتهاك حقوق الملكية الفكرية، اكد باقروف على ضرورة تعزيز هيئات الجمارك جهودها الرامية إلى مكافحة حالات تقديم مؤشرات جغرافية وعلامات تجارية بشكل خاطئ وعلى استمرار تركيز الانتباه على هذه القضية. وأشار إلى أن هيئات الجمارك ينبغي لها أن تتخذ تدابير مناسبة مسبقا لمنع تداول البضائع ذات المؤشرات الخاطئة خلال التبادل المتزايد بالتجارة.

وقيل: لنقل وسائل النقل تحت الأختام الجمركية قواعد فنية خاصة، الأمر الذي يقتضي بإجراء أعمال ضرورية في هذا المجال، موضحا أن هذه المسائل في غاية الأهمية من حيث التصدي وفقا للاتفاقيات الدولية لحالات وضع أشياء مهربة في أقسام مقطورات وسائل النقل.

وجرت في الاجتماع مناقشات عدة بشأن القضايا الجمركية أيضا.