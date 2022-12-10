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    توقيف مواطني إيران باتهام تهريب المخدرات إلى البلد

    ١٠.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٨]

    باكو، 10 ديسمبر، أذرتاج

    قالت وزارة الداخلية في بيان إن عمليات مشتركة قامت بها الوزارة بالتعاون مع حرس الحدود في ساعات متأخرة من 9 ديسمبر الحالي اسفرت عن توقيف مواطني إيران وهما بدلي رضا عيسى وغفار زاده مهدي مرتضى من سكان مدينة گرمي الإيرانية عند محاولتهما تهريب المواد المخدرة إلى أذربيجان.

    وخلال التفتيش، عثر بحوزتهما على 5 كيلوغرامات من المارخوانا و460 حبة مخدرة وو60 غراما من الكوكايين وسكين وانتزعت.

    ويجري الحقيق مع الحادث.

    AZERTAG.AZ :توقيف مواطني إيران باتهام تهريب المخدرات إلى البلد
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