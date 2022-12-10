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    أذربيجان: 53 إصابة بكورونا في 10 ديسمبر

    ١٠.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٥‎٩]

    باكو، 10 ديسمبر، (اذرتاج)

    سجلت إصابة 53 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 22 مصابا وتوفي مصابان بالفيروس خلال 10 ديسمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 824 ألف و802 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 814 ألف و466 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و986 مريض منهم ويستمر علاج 350 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1843 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و393 ألف و110 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: 53 إصابة بكورونا في 10 ديسمبر
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