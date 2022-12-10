أذربيجان: تطعيم 468 جرعة من لقاح كورونا في 10 ديسمبر

باكو، 10 ديسمبر، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 468 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 10 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 217 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و35 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 183 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و33 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و925 ألف و702 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و393 ألف و877 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و874 ألف و674 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و392 ألف و945 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و264 الف و206 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.