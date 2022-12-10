بدء زيارة دبلوماسيين وملحقين عسكريين معتمدين في أذربيجان لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال الأرميني

باكو، 10 ديسمبر، أذرتاج

انطلقت زيارة أعضاء السلك الدبلوماسي بما فيهم ملحقون عسكريون معتمدون في أذربيجان لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال الأرميني في 10 ديسمبر.

ويشارك في الزيارة ممثلون عن السلك الدبلوماسي المعتمد في أذربيجان الذي يضم نحو 70 سفارة وأكثر من 10 منظمات دولية بما فيهم السفراء وكبار المسؤولين وسائر الدبلوماسيين والملحقون العسكريون وكذلك ممثلون عن المؤسسات العامة التركية ذات الصلة حيث هبطت طائرتان أقلعتا من باكو وأنقرة تقلان نحو 150 مشارك على مطار زنكيلان الدولي.

وتعرف الضيوف في البداية على مطار زنكيلان الدولي.

ومُنحت تأشيرات دخول إلكرتونية للدبلوماسيين عبر نظام "أسان فيزا" بالمطار.

ويتضمن البرنامج زيارة الضيوف الأجانب مدينتي زنكيلان وقبادلي المحررتين من الاحتلال الأرميني للتعرف على أعمال إعادة البناء والتأهيل ويتطلعون على مشاريع قيد التنفيذ.