أذربيجان: 68 إصابة بكورونا في 11 ديسمبر

باكو، 12 ديسمبر، (اذرتاج)

سجلت إصابة 68 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 45 مصابا بالفيروس خلال 11 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 824 ألف و870 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 814 ألف و511 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و986 مريض منهم ويستمر علاج 373 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1475 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و394 ألف و585 فحص طبي.