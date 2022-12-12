وزير الخارجية الاذربيجاني يزور بلجيكا
AzerTAg.az
١٢.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:٣٥]
باكو، 12 ديسمبر (أذرتاج)
يقوم وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف بزيارة عمل الى بلجيكا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية بلدان "الشراكة الشرقية" للاتحاد الأوروبي في بروكسل في 12 ديسمبر.
أفادت اذرتاج ان الوزير بايراموف سيجري خلال الزيارة لقاءات ثنائية.
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