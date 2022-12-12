  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزير الخارجية الاذربيجاني يزور بلجيكا

    ١٢.١٢.٢٠٢٢ [٠٩:٣٥‎]

    باكو، 12 ديسمبر (أذرتاج)

    يقوم وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف بزيارة عمل الى بلجيكا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية بلدان "الشراكة الشرقية" للاتحاد الأوروبي في بروكسل في 12 ديسمبر.

    أفادت اذرتاج ان الوزير بايراموف سيجري خلال الزيارة لقاءات ثنائية.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية الاذربيجاني يزور بلجيكا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٢.١٢.٢٠٢٢ [١٢:٠٤]
    خبراء بيئيون اذربيجانيون ينظمون تظاهرة احتجاج في الطريق بين لاتشين وشوشا
    ١٠.١٢.٢٠٢٢ [١٧:١٦]
    بدء زيارة دبلوماسيين وملحقين عسكريين معتمدين في أذربيجان لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال الأرميني
    ١٠.١٢.٢٠٢٢ [١٤:٣٥‎]
    أذربيجان والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقيات جديدة
    ١٠.١٢.٢٠٢٢ [١٣:١٢]
    أذربيجان ترسل إلى أوكرانيا مساعدة إنسانية مكونة من أجهزة توليد الطاقة
    وزير الخارجية الاذربيجاني يزور بلجيكا