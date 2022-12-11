قرية ميرلار لمحافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال الأرميني (صور)

باكو، 11 ديسمبر (أذرتاج)

تقع قرية ميرلار لمحافظة قوبادلي في ضفة نهر بركوشاد، في السفوح الجبلية.

احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. دمر الوحشيون الأرمن القرية بالكامل في فترة الاحتلال.

تم تحرير القرية نتيجة الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

تقدم وكالة أذرتاج صورا من القرية.