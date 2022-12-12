أذربيجان: تطعيم 252 جرعة من لقاح كورونا في 11 ديسمبر

باكو، 12 ديسمبر، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 252 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 11 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 78 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و43 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 107 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و24 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و925 ألف و954 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و393 ألف و955 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و874 ألف و717 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و4 ملايين و393 ألف و52 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و264 الف و230 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.