باكو، 12 ديسمبر، (اذرتاج) يمر اليوم 19 عاما على وفاة الزعيم الوطني للشعب الاذربيجاني حيدر علييف. زار الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا ضريح الزعيم الوطني حيدر علييف في المقابر الفخرية. وضع الرئيس إلهام علييف إكليلا من الزهور أمام الضريح وأحيا الذكرى الخالدة للزعيم القومي. عزف النشيد الوطني لأذربيجان. ثم وضع الرئيس والسيدة الأولى باقات من الزهور على قبر زوجة الزعيم القومي طبيبة العيون الشهيرة ظريفة علييفا احياء لذكراها. ثم وضعا باقات من الزهور على قبري رجل الدولة البارز عزيز علييف والطبيب المعروف تاميرلان علييف.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يزوران ضريح حيدر علييف

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