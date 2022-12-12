قرية محمدبايلي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال الأرميني (صور)
AzerTAg.az
١٢.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]
باكو، 12 ديسمبر (أذرتاج)
تقع قرية محمدبايلي لمحافظة زنكيلان في ضفة نهر هاكاري.
احتلت القرية من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. دمرت الوحشيون الأرمن القرية بالكامل في فترة الاحتلال.
تم تحرير القرية من قبل الجيش الاذربيجاني في 20 أكتوبر عام 2020 في الحرب الوطنية.
تقدم اذرتاج صورا من القرية.
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