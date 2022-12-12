  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    رئيس مجلس الدوما الروسي يقوم بزيارة رسمية إلى تركيا

    ١٢.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٤٥‎]

    باكو، 12 ديسمبر، (أذرتاج)

    سيقوم رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين بزيارة رسمية إلى جمهورية تركيا في الفترة ما بين 12 - 13 ديسمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الرسمي لمجلس الدوما الروسي أن برنامج الزيارة يتضمن لقاء مع رئيس مجلس الامة الكبرى التركي مصطفى شنتوب. وسيتم خلال الاجتماع مناقشة تطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين.

    AZERTAG.AZ :رئيس مجلس الدوما الروسي يقوم بزيارة رسمية إلى تركيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٠.١٢.٢٠٢٢ [١٧:٢٦]
    تركمانستان تخطط إنشاء شبكة رقمية وطنية
    ١٠.١٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٧]
    "التعاون الإسلامي" ترحب بمخرجات قمم الرياض الثلاث
    ١٠.١٢.٢٠٢٢ [١٢:١٥‎]
    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب فلبين
    ٠٨.١٢.٢٠٢٢ [١٧:١٦]
    جورجيا تعتقل عضوا بارزا وقائدا في تنظيم الداعش الإرهابي
    شارك عن كثب في العمليات القتالية الإرهابية في سوريا والعراق
    رئيس مجلس الدوما الروسي يقوم بزيارة رسمية إلى تركيا