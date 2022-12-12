رئيس مجلس الدوما الروسي يقوم بزيارة رسمية إلى تركيا
AzerTAg.az
١٢.١٢.٢٠٢٢ [١٠:٤٥]
باكو، 12 ديسمبر، (أذرتاج)
سيقوم رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين بزيارة رسمية إلى جمهورية تركيا في الفترة ما بين 12 - 13 ديسمبر.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الرسمي لمجلس الدوما الروسي أن برنامج الزيارة يتضمن لقاء مع رئيس مجلس الامة الكبرى التركي مصطفى شنتوب. وسيتم خلال الاجتماع مناقشة تطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين.
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