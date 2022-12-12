خبراء بيئيون اذربيجانيون ينظمون تظاهرة احتجاج في الطريق بين لاتشين وشوشا

باكو، 12 ديسمبر (أذرتاج)

ينظم مجموعة من الخبراء البيئيين الاذربيجانيين من المنظمات غير الحكومية تظاهرة في الطريق بين لاتشين وشوشا في 12 ديسمبر، احتجاجا على الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية وتهريبها في الأراضي الأذربيجانية التي تنتشر فيها قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا.

أفادت أذرتاج ان النشطاء البيئيين اقاموا على الطريق مخيمات ويرفضون مغادرة المكان الى حين يتمكن الخبراء الاذربيجانيون من الدخول في منجم قيزيلبولاق للذهب ومنجم دميرلي للنحاس والمولبدينيوم اللذين يتعرضان للاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية وتهريبهما بينما تسبب هذه العملية في تدهور الحالة البيئية.